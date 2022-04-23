9 Doğu Avrupa ülkesi AB'den mülteci yardımı istiyor
9 doğu Avrupa ülkesi ortak bir mektupla Avrupa Birliği'nden maddi yardım talep etti.
UKRAYNALI MÜLTECİLERİN SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre savaşın başladığı Şubat ayından 19 Nisana kadar 5 milyonu aşkın Ukraynalı göçmen ülkesini terk etti.
Ukraynalı göçmenlerin yaklaşık yarısının tercih ettiği hedef ülke Polonya. BM Yüksek Komiserliği tarafından açıklanan rapora göre savaştan kaçan 2 milyon 825 463 göçmen bu süre içinde Polonya'ya sığınmış. Aynı dönem içinde Romanya'ya (757 bin 047), Rusya'ya (549 bin 805), Macaristan'a (471 bin 80), Moldova'ya (426 bin 964), Slovakya'ya (342 bin 813) ve Belarus'a (23 bin 759) geçiş yapmış.
BM Uluslararası Göç Örgütü de (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden yurdundan edildiğini açıklamıştı. BM, savaş başladığında çatışmaların tırmanması halinde 4 milyon mültecinin ülkeyi terk edeceği öngörüsünde bulunmuştu. Bugün ulaşılan rakamlar görüldüğü gibi tahminleri de aşıyor.
YÜKÜ KOMŞU ÜLKELER TAŞIYOR
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından açıklanan bu rakamlar mültecilerin öncelikle komşu ülkelere sığındığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Doğu Avrupa ülkeleri kaleme aldıkları mektupta Avrupa Birliği'ne bu yükün eşit bir şekilde dağıtılmasını talep ediyorlar.
AB'nin orta ve doğu Avrupa'da bulunan dokuz üyesinin bu ortak çıkışının gerisinde, Temmuz ayında AB dönem başkanlığının Prag'a devredilecek olmasının da payı olduğu biliniyor.
Bir Orta Avrupa ülkesinin dönem başkanlığı yapacağı Avrupa Birliği'nde savaş ve mülteci coğrafyasının yakınlığının neden olduğu mali sorunların daha rahat bir şekilde çözülebileceği düşünülüyor.
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