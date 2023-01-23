9 milyar ışık yılı uzaktan gelen sinyal tespit edildi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:07

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:07

Kanada ve Hindistan’daki araştırmacılar, Hindistan’daki dev bir teleskop yardımıyla “SDSSJ0826+5630” adlı galaksiden gelen sinyali yakaladı.

Radyo dalgasının gökbilimcilerin geçmişe bakmalarını ve 13.7 milyar yaşında olduğu düşünülen erken evreni anlamalarını sağlayabileceği belirtildi.

Bir uzaylıdan gelmediği belirtilen sinyalin, bu kadar uzun bir mesafeden alınan türünün ilk örneği olduğu ifade edildi.

McGill Üniversitesi'nde araştırma yapan Kozmolog Arnab Chakraborty, tespit edilen sinyal hakkında “Bir galaksi farklı türde radyo sinyalleri yayar. Şimdiye kadar, bu özel sinyali yalnızca yakındaki bir galaksiden yakalamak mümkündü. Bu da bilgimizi Dünya'ya daha yakın galaksilerle sınırlıyordu. Yakalanan sinyal, Dünya'dan çok daha uzak mesafelerdeki galaksilerin yapılarını anlamamıza yardımcı olacak" dedi.

Arnab Chakraborty ayrıca, yakalan sinyal için "Bu, zamanda 8,8 milyar yıllık bir geçmişe bakmaya karşılık geliyor" ifadesinde bulundu.