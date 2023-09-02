98 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanı yargılanacak

98 yaşındaki eski bir Nazi toplama kampı gardiyanı, cinayete iştirak etmekle suçlanarak, yargılanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:18
98 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanı yargılanacak
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Eski bir Nazi toplama kampı gardiyanı, Holokost kurbanları ve hayatta kalanlar için adaleti sağlamaya yönelik bir dizi girişimin ardından cinayete iştirak etmekle suçlanıyor.

Kimliği Gregor F olarak açıklanan 98 yaşındaki kişinin, 1943-1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyindeki Sachsenhausen kampında gardiyan olarak çalıştığı kaydedildi.

Giessen'deki eyalet savcıları, davanın görülmesi halinde, katılmış olduğu iddia edilen suçların işlendiği dönemdeki yaşı nedeniyle bir çocuk mahkemesinde görüleceğini söyledi. Duruşmanın, çocuk hukukuna uygun olarak, adamın evine yakın olan Hanau'da yapılması bekleniyor.

Der Spiegel'e konuşan Giessen başsavcısı Thomas Hauburger, "Alman vatandaşı olan ve suçların işlendiği dönemde henüz ergenlik çağında olan bu kişi, binlerce mahkumun zalimce ve haince öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor" dedi. 

Hauburger, Gregor F'nin psikiyatri uzmanları tarafından yargılanabilirliğinin değerlendirildiğini ve "kısıtlamalarla birlikte yargılanmaya uygun" olduğuna karar verildiğini söyledi.


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Nazi Almanya

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