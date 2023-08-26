Almanya'da AfD'li politikacıya dışkı fırlatıldı
Almanya'da aşır sağcı politikacı Beatrix von Storch'a, fotoğraf isteme bahanesiyle köpek dışkısı fırlatıldı.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde, bir etkinliğe katılan aşırı sağ AfD partisi üyesi politikacı Beatrix von Storch'a köpek dışkısı fırlatıldı.
Deutsche Presse-Agentur'da (DPA) yer alan habere göre, AfD'li politikacı Storch, 35 yaşındaki adamın kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği söyledi.
Üstüne köpek dışkısı atılan Storch, "Bu gerçekten iğrençti" ifadesinde bulundu ve saldırganı şikayet ettiğini belirtti.
Polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan adam hakkında, hakaret ve saldırıya teşebbüs soruşturması başlatıldı.
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