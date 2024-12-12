A Haber'in ardından... Terör örgütü lideri Colani NTV'ye konuştu: Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama

Terör örgütü Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, NTV'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

A Haber'in ardından... Terör örgütü lideri Colani NTV'ye konuştu: Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
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ANKA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 21:10

HTŞ terör örgütü lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye'deki gelişmelere yönelik NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti.

Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti.

"'YETKİLİ' BİR KONUMDA"

Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın A Haber'de de Türkiye'nin terör listesindeki HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed Colani'yle "özel röportaj" yapılmıştı.


Etiketler: #HTŞ #Terör listesi #Terör örgütü

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