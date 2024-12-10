HTŞ öncülüğünde getirilmişti: Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:04

Suriye'de geçiş hükümeti için Başbakanlık görevine, Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) İdlib merkezli “Ulusal Kurtuluş Hükümeti”nde Başbakan olarak görev yapan Muhammed el-Beşir getirilmişti.

el-Beşir'den görev süresiyle ilgili ilk açıklama geldi.

el-Beşir, "Genel Komutanlık tarafından önümüzdeki yılın üçüncü ayının ilk gününe kadar Suriye hükümetinin işlerini yürütmekle görevlendirildik" dedi.

Yeni yönetimde Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara'nın ne rol alacağı henüz bilinmiyor.

MUHAMMED EL-BEŞİR KİMDİR?

1983'te İdlib'de doğan el-Beşir, Halep Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği okudu.

2007 yılında buradan mezun olan el-Beşir, 2010 yılında Suriye Eğitim Bakanlığı'nın ileri seviye İngilizce kursunu tamamladı.

Bir dönem gaz santrallerinde de çalışan el-Beşir, 2021 yılında İdlib Üniversitesi'nde şeriat hukuku bölümünden "dereceyle" mezun oldu.

Bu süreçte üniversitede dersler de veren el-Beşir'in, idari planlama ve proje yönetimi eğitimlerinin de olduğu belirtiliyor.

el-Beşir, 2022-2023 yılları arasında Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) İdlib merkezli “Ulusal Kurtuluş Hükümeti”nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yaptı.