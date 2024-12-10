HTŞ öncülüğünde getirilmişti: Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama!
Suriye'de geçiş hükümeti için Başbakanlık görevine gelen Muhammed el-Beşir, "Genel Komutanlık tarafından önümüzdeki yılın üçüncü ayının ilk gününe kadar Suriye hükümetinin işlerini yürütmekle görevlendirildik" açıklamasında bulundu.
Suriye'de geçiş hükümeti için Başbakanlık görevine, Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) İdlib merkezli “Ulusal Kurtuluş Hükümeti”nde Başbakan olarak görev yapan Muhammed el-Beşir getirilmişti.
el-Beşir'den görev süresiyle ilgili ilk açıklama geldi.
el-Beşir, "Genel Komutanlık tarafından önümüzdeki yılın üçüncü ayının ilk gününe kadar Suriye hükümetinin işlerini yürütmekle görevlendirildik" dedi.
Yeni yönetimde Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara'nın ne rol alacağı henüz bilinmiyor.
MUHAMMED EL-BEŞİR KİMDİR?
1983'te İdlib'de doğan el-Beşir, Halep Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği okudu.
2007 yılında buradan mezun olan el-Beşir, 2010 yılında Suriye Eğitim Bakanlığı'nın ileri seviye İngilizce kursunu tamamladı.
Bir dönem gaz santrallerinde de çalışan el-Beşir, 2021 yılında İdlib Üniversitesi'nde şeriat hukuku bölümünden "dereceyle" mezun oldu.
Bu süreçte üniversitede dersler de veren el-Beşir'in, idari planlama ve proje yönetimi eğitimlerinin de olduğu belirtiliyor.
el-Beşir, 2022-2023 yılları arasında Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) İdlib merkezli “Ulusal Kurtuluş Hükümeti”nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yaptı.
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