AB anlaşmaya vardı: Rusya ve Belerus'a yönelik yeni yaptırımlar
Avrupa Birliği (AB), Rus oligarklara ve Belaruslu bankalara yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı.
Fransa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin bazı Rus yetkililere, oligarklara ve Belarus'taki bazı bankalara karşı yeni yaptırımlar üzerinde anlaştığını açıkladı.
Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını yapan Fransa'nın açıklamasında, yeni yaptırımların denizcilik sektöründeki kısıtlamaları ve Belarus'taki üç bankanın SWIFT bankacılık sisteminden çıkartılmasını da kapsayacağını belirtti.
AB liderlerinin perşembe ve cuma günü Versay kentinde yapacakları zirvede yaptırımları resmi olarak onaylamaları bekleniyor.
Rusya'nın yaklaşık iki hafta önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana milyonlarca kişi evini terk etti, yüz binlerce kişi ise tıbbi malzeme ve içme suyu olmadan sığınaklarda sıkışıp kaldı.
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