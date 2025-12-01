AB'den barış planı çıkışı: Çok önemli bir hafta olabilir

Kallas, AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, bakanlarla Ukrayna'ya verilen destek ve Birliğin savunma alanındaki projelerini görüşeceklerini kaydetti.

Rusya'nın barış istemediğini savunan Kallas, Ukrayna'yı mümkün olduğunca güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Kallas, dün ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonuçlarını henüz bilmediklerini, bugün Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın bakanları bilgilendireceğini belirterek "Diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir. Dün ABD'deki görüşmelerin zorlu ama verimli geçtiğini duyduk" dedi.

Olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna ordusunun bazı kısıtlamalarla karşılaşması ihtimalini eleştiren Kallas, ordusu hiçbir ülkeyi işgal etmemiş Ukrayna baskı altında tutulacaksa Rus ordusuna da baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Kallas, "Aslında, herkese karşı gerçek bir risk oluşturan Rus ordusudur. Burada sadece Avrupa ülkelerinden değil, Rusya'nın tüm komşu ülkelerinden bahsediyorum" diye konuştu.

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.