AB duyurdu: Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar avroya çıkardı
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk ek yardım paketinin kabul edildiği bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar avroya çıkardığını duyurdu.
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk ek yardım paketinin kabul edildiği bildirildi.
Josep Borrell, Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanan yardımla ilgili açıklama yaparak "AB, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'ya verdiği desteğe odaklı ve kararlı olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var. Onları biz sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
AB, ilk yardım paketini savaşın 4'üncü gününde açıklamıştı.
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