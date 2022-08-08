AB, gaz tüketimini yüzde 15 azaltıyor

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:54

Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna savaşının tetiklediği enerji fiyat kriziyle başa çıkmak için blok genelinde gaz tüketimini "yüzde 15 oranında azaltma planı" yürürlüğe giriyor.

Avrupa Birliği'nin resmi idari gazetesinde yayınlanan habere göre, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının gaz arzının güvenliğine getirdiği yakın tehlike göz önüne alındığında, bu düzenlemenin acilen yürürlüğe girmesi gerekiyor" denildi.

AB, bu plan sayesinde kış döneminin zorlu geçmesi ihtimaline karşılık gaz rezervlerini artırmayı hedefliyor. Rus doğalgazının azalması sebebiyle Avrupa'daki evler ve işletmeler, enerji fiyatlarının aniden yükselmesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

Plan, AB ülkelerinin son 5 yıldaki ortalama gaz tüketimi hesaplanarak gerçekleştirildi.

Düzenlemede, AB ülkelerinin, 2022'nin Ağustos ayı ile 2023'ün Mart ayı arasındaki gaz tüketimini "en az yüzde 15" azaltmak için yapıldığı ve "ellerinden gelen çabayı gösterecekleri" vurgulandı.