AB, göçmen akınlarına karşı Bulgaristan-Türkiye sınırında güvenliği güçlendiriyor

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:55

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 13:55

Ursula von der Leyen başkanlığında toplanan AB Komisyonu'nda Cuma günü kabul edilen bir pilot projeye göre;

"Olası bir göçmen akınına karşı Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yeni termal kamera sistemleri kurulacak, gözetleme kuleleri inşa edilecek. Bunun yanı sıra bölgeye ek araç ve personel sevk edilecek; düzenli devriyeler ile de sınır güvenliğinin sağlanması hedeflenecek."

Artan sığınma taleplerinden şikayetçi olan Avusturya liderliğindeki ülkelerin baskısıyla komisyona getirilen projenin masrafları AB bütçesinden karşılanacak.

Komisyonda alınan kararlar kapsamında, blok sınırlarında daha fazla AB sınır muhafızı konuşlandırılacak ve sınır dışı mevzuatı konusunda işbirliği yapmayan üçüncü ülkelere baskı yapmak için vize kuralları kullanılacak.

"KALE AVRUPASI..."

Proje, bazı çevrelerde "Kale Avrupası yaratmayı hedeflediği gerekçesiyle" eleştirilirken Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şüpheci ülkelerin bile destek vermesiyle baskı kampanyasının işe yaradığını" söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, proje ile birlikte "Araçlardan kameralara, gözetleme kulelerinden elektronik gözetleme sistemlerine, entegre bir mobil ve sabit altyapı paketini finanse edeceklerini" açıkladı.

Von der Leyen, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "AB'nin geri gönderme konusunda daha iyi çalışması gerektiğini, çünkü yılda 300 bin kişinin sınır dışı edilmesi mümkünken sadece 70 bin kişinin sınır dışı edildiğini" söyledi.

TEL ÖRGÜLER, DUVARLAR

Öte yandan 27 lider, AB sınır polisinin "Göçün kaynağına daha yakın diğer ülkelerde konuşlandırılması için müzakerelerin hızla sonuçlandırılması" çağrısında bulundu. Halihazırda bu polisler sadece AB'ye bakan sınırlarda görev yapabilmekte.

Liderler ayrıca merkezi AB fonlarının, "Üye devletlerin sınır koruma kabiliyetleri ve altyapıları; havadan gözetleme de dâhil olmak üzere gözetleme araçları ve ekipmanlarını güçlendirmelerine destek olmak" için kullanılması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an için masada olan Bulgaristan-Türkiye sınırıdır. Ancak bu yeterli olmayacak. Yeni tel örgüler çekilecek ve yeni duvarlar inşa edilecek..."