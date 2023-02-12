Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarına açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası başlayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 23:45
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarına açıklama
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Sosyal medyada Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgasının başlayacağı iddiaları üzerine, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."


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