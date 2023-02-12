Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarına açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası başlayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sosyal medyada Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgasının başlayacağı iddiaları üzerine, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."
Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür.— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) February 12, 2023
Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir.
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