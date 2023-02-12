Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarına açıklama

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 23:45

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 23:46

Sosyal medyada Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgasının başlayacağı iddiaları üzerine, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."