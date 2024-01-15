Hamas, 3 rehinenin görüntüsünü yayımladı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:07

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 101'inci gününde devam ederken, Hamas, Gazze'de rehin tutulan üç İsraillinin görüntülerini yayınladı. Tarihi belirtilmeyen 37 saniyelik videoda, rehineler, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak Hamas'a saldırılarını durdurmalarını ve kendilerinin serbest bırakılmasını sağlamalarını istedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, yayınlanan videoda 26 yaşındaki Noa Argamani, 53 yaşındaki Yossi Sharabi ve 38 yaşındaki Itai Svirsky yer aldı. Hamas'ın paylaştığı video, "Akıbetleri hakkında sizi yarın bilgilendireceğiz" ifadeleriyle son buldu.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki 'Aksa Tufanı' saldırısının ardından Noa Argamani'nin uluslararası yayınlara ve sosyal medyaya Gazze sınırı yakınındaki müzik festivalinden motosikletle kaçırılma anının görüntüleri yansımış, Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin doğumlu Çinli-İsrailli kadının rehin alındığını doğrulamıştı.

"ATEŞKESTEN ÖNCE MÜZAKERE MANASIZ"

Hamas, 14 Ocak Pazar günü yaptığı bir başka açıklamada da İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına işaret ederek bazı rehinelerle iletişimlerinin kesildiğini ve bu kişilerin ölmüş olabileceğini söylemişti. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de aynı gün yaptığı açıklamada, "Ateşkesten önce rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma müzakeresinde bulunmak manasız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İsrail'in Ynet haber sitesinin aktardığına göre, Hamas, üç rehinenin görüntülerini, Tel Aviv kentinde, İsraillilerin rehin alınmasının 100'üncü günü dolayısıyla yapılan 24 saatlik eylemden iki saat sonra yayınladı. Söz konusu eylem sırasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise protestolarla karşılandı.