AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınması yürürlüğe girdi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:42

AB Konseyi'nin Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alma kararı yürürlüğe girdi.

Karar sonucunda Rus vatandaşları için Schengen vizesi alma koşulları ve şartları değişecek.

İlgili belgelerin değerlendirilmesi ve vize verilmesi için şartlar şimdi en az 15 gün, bazı durumlarda 45 güne kadar çıkacak. Vize ücreti ise 35 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı. 6-12 yaş arası çocuklar için vize ücreti ise 35 ila 40 avro arasında değişiyor.

Ayrıca vize merkezine veya konsolosluğa sunulması için gereken evrak sayısı da artacak.

Schengen ülkelerinin konsoloslukları, vize başvuruları için standart listede yer almayanlar da dahil olmak üzere başvuru sahiplerinden ek belgeler talep edebilecek.

Avrupa Komisyonu, ülkeleri Rus vatandaşlarından gelen başvuruları kapsamlı bir şekilde kontrol etmeye ve tek seferlik kısa seyahatler için onlara Schengen vermeye çağırdı.

Halihazırda verilen vizeler geçerli olmaya devam ediyor, ancak üye ülkelerin herhangi birine yönelik güvenlik tehdidi konusunda endişeleri varsa, Avrupa Komisyonu Schengen'in iptal edilmesini tavsiye ediyor.

AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşması Haziran 2007'den beri yürürlükteydi. Ancak, 31 Ağustos 2022'de AB ülkeleri, anlaşmayı dondurma kararı aldı.