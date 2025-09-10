AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticaret askıya alma masada

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’e karşı yaptırımlar ve kısmi ticaret askıya alma planını açıkladı.

Ancak 27 üyeli Avrupa Birliği’nin İsrail–Filistin meselesinde derin şekilde bölünmüş olması, bu adımların çoğunluk desteğini bulup bulamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Von der Leyen, gelecek ay bir Filistin bağışçı grubu oluşturacaklarını, bu grubun Gazze’nin yeniden inşasına da odaklanacağını söyledi.

Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu oturumunda konuşan von der Leyen, “Gazze’de yaşananlar, çocukların ve ailelerin çektiği acılar dünyanın vicdanını sarstı” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş aracı olamaz. Çocukların hatırına, insanlığın hatırına bu sona ermeli.”

Von der Leyen’in sözleri, parlamentoda alkışlarla karşılandı.