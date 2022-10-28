AB Komisyonu Başkanı'ndan Bosna Hersek açıklaması

28 Ekim 2022 Cuma, 15:18

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'in AB'de bir yeri olduğunu belirterek Bosna Hersek'in, Avrupa'nın bir parçası olduğunu söyledi.

Von der Leyen; Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'i ziyaret etti ve başkent Saraybosna'daki Ordu Evi'nde konuşma yaptı.

AB'nin Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmesine ilişkin von der Leyen, "Bosna Hersek'in AB'de yeri var. Bosna Hersek, Avrupa'nın bir parçası. AB'nin aday ülke statüsüne yönelik görüşü de Bosna Hersek'in başarısının göstergesidir" dedi.

Von der Leyen, Bosna Hersek'in geleceğinin AB'de olduğuna işaret ederek 2 Ekim'de yapılan genel seçimden galibiyetle ayrılan isimlere de ülkenin geleceği için çalışmaları temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'te genç nüfusun geleceği AB'de aradığını belirten von der Leyen, "AB'nin kapıları her zaman açık. Şimdi size verilen fırsatı değerlendirin. Beraber hareket etmek sizin elinizde, biz de her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin Bosna Hersek'e enerji alanında 70 milyon avro yardım sağlayacağını ifade ederek "Rusya sadece Ukrayna'ya karşı bir savaş yürütmüyor. Enerji alanında da bir savaş var. Birlik olmak sadece AB için değil, sizin için de önemli. Birçok kişi Ukrayna'daki savaştan endişe duyuyor ancak birlik olursak güçlü oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek ziyareti kapsamında, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Sırp üye Milorad Dodik tarafından kabul edilen von der Leyen, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ile görüştü.

Von der Leyen, daha sonra, AB'nin desteğiyle yapılan Ivan Tüneli'nin açılışına katılarak Sırbistan'a hareket etti.