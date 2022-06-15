AB, Mısır ve İsrail'den gaz anlaşması: Avrupa'ya gaz arzı artırılıyor
AB, Mısır ve İsrail Avrupa'ya gaz arzının artırılması için anlaşma imzaladı.
İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrrar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır ve AB ile Avrupa'ya doğal gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşma imzalandığını bildirdi.
Karine Elharrrar, yayımladığı görüntülü mesajında, "Bugün tarih yazıyoruz. Bugün İsrail ve Mısır, doğal gazını Avrupa ile paylaşmayı ve enerji krizinin çözülmesine yardımcı olmayı taahhüt etti" dedi.
Elharrrar, "Bu anlaşma maalesef, AB'li dostlarımızın büyük bir enerji krizi yaşamasına neden olan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle imzalandı. Bu mutabakat zaptı yeni bir ortaklık, dayanışma ve istikrar yolunda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.
İsrail Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise imzalanan anlaşmanın 3 yıllık olduğu, sonrasında 2 yıl daha uzatılma opsiyonu bulunduğu bilgisine yer verildi.
Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla da anlaşmaya işaret ederek, "bugünün herkes için önemli bir tarih olduğunu" ifade etti.
Molla, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu Gaz Forumu çatısı altında Mısır, İsrail ve AB arasındaki iş birliği yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.
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