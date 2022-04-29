AB: Moldova'nın yanındayız
Avrupa Birliği, Moldova'daki olayların ardından Kişinev'e destek açıklamasında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Transdinyester'de meydana gelen patlamaların ardından yazılı açıklama yaptı.
Josep Borrell, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde son günlerde meydana gelen olayların ülkenin istikrarına zarar verdiğini, AB'nin Moldova'nın yanında olduğunu bildirdi.
Borrell, "AB, durumun daha da istikrarsız bir hal almasının önlenmesi için sorumlu aktörlere çağrıda bulunmaktadır. Moldova makamlarının ülkede sükunetin sürdürülmesine yardım eden itidalli tepkilerini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Borrell ayrıca, AB'nin Moldova ile dayanışma içinde olduğunu, uluslararası şekilde tanınmış sınırlarıyla ve Transdinyester bölgesinin özel statüsüyle ülkenin egemenliği ve bağımsızlığına sarsılmaz desteğini vurguladı.
NELER OLMUŞTU?
Transdinyester, Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken yeniden gündeme gelmişti.
Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester’de Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmış, antenler kullanılamaz hale gelmişti. Transdinyester’ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına da roketatarla saldırı düzenlenmişti.
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