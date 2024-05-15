AB: Refah’taki operasyon İsrail-AB ilişkilerine ‘ağır baskı’ getirecek

Avrupa Birliği’nin dışişlerinden sorumlu Yüksek Temsilci Josep Borrell adına bugün yayımlanan açıklamada İsrail'e, Refah'taki saldırıları ‘derhal’ sonlandırması çağrısında bulunuldu. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına vurgu yapan açıklamada “İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna devam etmesi kaçınılmaz olarak AB'nin İsrail ile ilişkilerine ağır bir baskı getirecektir” ifadeleri dikkat çekti.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:45
AB: Refah’taki operasyon İsrail-AB ilişkilerine ‘ağır baskı’ getirecek
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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına bugün yayımlanan açıklamada “Avrupa Birliği, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulunuyor. Bu operasyon, Gazze'deki insani yardım dağıtımını daha da sekteye uğratıyor ve ülke içinde daha fazla yerinden edilmeye, kıtlığa ve insanların acı çekmesine yol açıyor” denildi.

AB’nin İsrail'e “kendini savunma hakkını” tanıdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bunu Uluslararası İnsani Hukuk uyarınca yapması ve sivillerin güvenliğini sağlaması gerektiğinin altı çizildi. AB, İsrail’e Refah Sınır Kapısı’nı tekrar açma çağrısında da bulunarak “İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna devam etmesi kaçınılmaz olarak AB'nin İsrail ile ilişkilerine ağır bir baskı getirecektir” ifadelerini kullandı.

ADALET DİVANI KARARINA VURGU

AB açıklamasında Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi;

“Uluslararası İnsani Hukuk uyarınca İsrail, sivillere yönelik insani yardımın engelsiz geçişine izin vermeli ve bunu kolaylaştırmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı 26 Ocak ve 28 Mart tarihli kararlarında bunu açıkça ortaya koydu. Bu bağlamda Avrupa Birliği, Hamas'ın Kerem Şalom geçişine yaptığı ve insani yardımın ulaştırılmasını daha da engelleyen saldırıyı da kınıyor.”


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