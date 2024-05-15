İsrail basınından iddia: "Gazze'deki BM binasında silahlı adamlar var"

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Birleşmiş Milletler yerleşkesinde BM işaretli araçların yanında duran silahlı kişileri gösteren drone görüntülerini yayınladı ve BM'yi soruşturma yapmaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:23
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IDF'den yapılan açıklamada, cumartesi günü askerlerin Refah'ın doğusunda yer alan BM Filistinli yardım kuruluşu UNRWA'nın merkezi lojistik yerleşkesinde savaşçıları tespit ettiği ve burada İsrailli askerlerin bir haftadan uzun bir süredir faaliyet gösterdiği belirtildi.

Bir UNRWA sözcüsü, yarıdm örgütünün görüntüleri incelediğini ve elde edilir edilmez bilgi paylaşacağını söyledi.

Reuters, yakındaki binaları, direkleri, korkulukları, çatıdaki tankları ve yeşilliği uydu ve dosya görüntüleriyle eşleştirerek görüntünün yerini tespit etti, ancak çekildiği tarihi veya silahlı adamların kimliğini doğrulayamadı.

UNRWA, Gazze'deki İslamcı hareket Hamas ile işbirliği yapmakla suçlayan ve lağvedilmesini isteyen İsrail'in sert eleştirilerine hedef oluyor. İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılında patlak veren savaş sırasında yerlerinden edilen Filistinli mültecilere yardım etmek amacıyla kurulan örgüt, suçlamaları şiddetle reddediyor.

"HAMAS AJANLARI"

İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, ordunun görüntüleri "uluslararası toplumun üst düzey üyelerine" ilettiğini söyledi ve BM'yi UNRWA lojistik merkezleri ile araçlarının yanında "Hamas ajanları" olarak tanımladığı kişiler arasındaki bağlantıyı araştırmaya çağırdı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik eleştirileri, savaş nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce kişiyi açlıkla tehdit eden insani krizi hafifletmek üzere Gazze'ye yardım malzemelerini artırması için İsrail'e yönelik uluslararası baskının arttığı bir dönemde yoğunlaştı.

İsrail Gazze'ye sınırsız insani yardım girmesine izin vermeye hazır olduğunu söylüyor ve BM yardım kuruluşları ile diğer uluslararası kurumları yardımları düzgün dağıtamamakla suçluyor.

BM yardım kuruluşları Gazze'deki yardım dağıtımının çatışmalar nedeniyle ciddi şekilde kısıtlandığını söylüyor ve İsrail'i kıtlık uyarılarına rağmen bölgeye erişimi kısıtlamakla suçluyor.


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