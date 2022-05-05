AB: Rusya, tecavüzü silah olarak kullanıyor
AB, Rusya'nın Ukrayna'da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullandığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosu'nun Genel Kurulu'nda Ukraynalı kadınların durumuyla ilgili düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı.
Ylva Johansson, Rusya'nın Ukrayna'da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullandığını belirterek, kurbanların 10 ila 78 yaşlarında olduklarına dair kanıtlar olduğunu söyledi.
'RUSYA TECAVÜZÜ SİLAH OLARAK KULLANIYOR'
Johansson, "Rusya, sadece Ukrayna'ya karşı değil kadınlara karşı da savaş açtı. Rus askerlerin kadınlara, 10 yaşa kadar küçük kız çocuklarına ve 78 yaşa kadar kadınlara tecavüz ettiğine dair artan sayıda ve güvenilir raporlar geliyor. Rusya, tecavüzü savaş silahı olarak kullanıyor" dedi.
'BUÇA'DA 9 KADINA TECAVÜZ EDİLDİ'
Ylva Johansson, Ukrayna'nın Buça kentinde 25 kadından 9'una bir bodrumda sistematik olarak tecavüz edildiğini belirterek, dün Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna ile görüştüğünü, kendisinin tecavüz vakalarının arttığını bildirdiğini, bu nedenle "hayatta kalma merkezleri kurma" teklifi sunduğunu ve bunun için AB'nin desteğini istediğini kaydetti.
Johansson, Stefanishyna'nın teklifine sıcak baktığını ve bunu diğer Komisyon üyeleriyle görüşeceğini ifade ettiğini aktararak, AB'nin bu kişilere yönelik halihazırda kısa dönemli acil travma desteği ve uzun dönemli sağlık desteği sağladığını söyledi.
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