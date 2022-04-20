AB: Rusya'ya er ya da geç petrol ve gaz ambargosu uygulayacağız

20 Nisan 2022 Çarşamba, 19:50

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ve doğal gaz ambargosunu "er ya da geç" uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

Charles Michel, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda, "Bunun er ya da geç kararlaştırılacağından şahsen emin olduğunu çünkü AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı olduğunu" açıklamasında bulundu.



'CEZALANDIRILACAKLAR'

Charles Michel, Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra bölgedeki duruma değinerek, "Bunlar vahşet. Bunların hepsi suç. Cezalandırılmalıdır. Cezalandırılacaktır" dedi.

AVRUPA UKRAYNA'NIN YANINDA

Michel, Ukrayna'yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını çünkü Ukrayna'nın zaferini istediklerini dile getirdi.



Michel ayrıca, AB'nin Ukrayna'nın yanında olacağına dair teminat verdiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz" diye konuştu.