AB: Rusya'ya karşı savaşmıyoruz, Ukrayna'yı savunuyoruz
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı savaşmadığını, Ukrayna'yı savunduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin olarak Euronews'e değerlendirmelerde bulundu.
Yüksek Temsilci Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı savaşmadığını, Ukrayna'yı savunduğunu söyledi.
Josep Borrell, "Rusya'ya karşı savaşmıyoruz. Ukrayna'yı savunuyoruz. Ukrayna'yı savunmak, hukuka dayalı uluslararası düzeni savunmak anlamına geliyor. Aksi takdirde orman kanunları geçerli olacaktır" dedi.
'RUS HALKI VE PUTİN'İ BİRBİRİNDEN AYIRMALIYIZ'
Borrell, Rus halkı ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir ayrım yapılması gerektiğini söyledi.
Borrell konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Rus halkına karşı bir tavrımız yok. Bu bir rejimle, siyasi bir sistemle ve bir kişiyle alakalı. Bu bir kişinin savaşı. Dolayısıyla evet, Putin'i zayıflatmak istiyoruz ancak Rus halkını tarihin sınırlarına itmek istemiyoruz. Öyle ya da böyle Avrupa'da barışçıl bir çözümün ve barışçıl bir güvenlik sisteminin bir parçası olmalılar."
Josep Borrell, "özgürlüğü savunmanın ve Ukrayna'ya savaş açanlara karşı savaşmanın da bir bedeli olacağını" söyledi.
Borrell, "Siyasiler, halkına bu bedelin kabul edilmesi gerektiğini anlatmalı, çünkü aksi takdirde çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalınacak" dedi.
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