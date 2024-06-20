AB, Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketinde anlaştı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:53

Güncelleme: 20.06.2024 - 12:53

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak güçlü ve önemli bir 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yeni yaptırımların hedefe yönelik önlemler aldığına dikkat çekilerek, paketin mevcut yaptırımlardaki boşlukları da kapatacağı kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili paylaşımında, "Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, yeni yaptırım paketinin Rusya'nın önemli teknolojilere erişimini daha fazla engelleyeceğini, Rusya'nın enerji gelirlerini düşüreceğini, Rus gölge filosu ve gölge bankacılık ağıyla da mücadele edeceğini ifade etti.

Henüz bütün detayları açıklanmayan yeni yaptırımlarla, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış olacak.

Yaptırımlar, Rusya'nın AB'ye LNG ihracatının çoğunluğunu etkilemeyecek ancak AB limanlarının Rus LNG'sini yeniden satması yasak kapsamına girecek.

Bu paket uzun süredir üye ülkeler arasında müzakere ediliyordu. Yeni pakete özellikle enerji yaptırımlarına prensipte karşı olan Macaristan karşı çıkıyordu. Macaristan'ın kaygıları nükleer santral yatırımlarına yaptırım uygulanmayacağı güvencesiyle aşıldı.

İhracatçı şirketlere yönelik olası yeni yükümlülükler nedeniyle pakete Almanya da karşı tutum sergiliyordu. Bu tedbir de paketten çıkarılarak Almanya ikna edildi.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 13 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.