AB, sağlık krizlerinde toplu aşı ve ilaç alımı yapacak

20 Aralık 2021 Pazartesi, 17:20

AB üyesi ülkeler, sağlık krizlerinde topluca aşı, ilaç, ham madde, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçları topluca temin edebilmek üzere aralarında anlaşmaya vardı. Bu düzenlemeyle toplu alım dışında acil fonları harekete geçirebilecek ve krizlerin meydana geldiği yerlerde tıbbi tesislerde üretim kapasitesinin genişletilmesini sağlayabilecek.

AB dönem başkanı Slovenya'nın Sağlık Bakanı Janez Poklukar, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının AB tarafından toplu alımı bir başarı hikayesiydi. Bugünkü anlaşma, AB ülkelerinin vatandaşlarını korumak amacıyla ilaç, aşı ve tıbbi malzeme sağlamak için bir araya gelmelerinin yolunu hazırladı" ifadeleri kullanıldı.

AB ülkeleri, aşı, ilaç ve ham madde temini için AB Komisyonu'nu görevlendirebilecek. AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarının üretilmesinden sonra aşıları AB ülkeleri adına topluca satın almış, bu sayede aşıların daha ucuza temin edildiği bildirilmişti.

Konuyla ilgili yasal düzenlemenin 2022'nin ilk aylarında AB Konseyi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.