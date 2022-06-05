AB tahıl kıtlığında Rusya'yı suçluyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi.
AB Temsilcisi Borrell, konuyla ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bu ülkenin savaş kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını, tarım ürünlerini içermediğini vurguladı.
Borrell, "Rusya'nın Ukrayna limanlarına devam eden ablukası, mısır ve buğday gibi tonlarca tahılın dünyanın ana üreticilerinden Ukrayna'da kalmasına yol açıyor, ihracatını engelliyor. Rusya, uluslararası tahıl ticaretindeki kıtlıktan doğrudan sorumludur." ifadesini kullandı.
Rusya'nın saldırılarını sonlandırmak yerine sorumluluğu yaptırımlara attığını belirten Borrell, Kremlin'i böylece dezenformasyon yapmakla suçladı.
Borrell, savaşın yol açtığı sorunların giderilmesi için dünyanın her yerindeki ülkelerle tam dayanışma içinde olacaklarını kaydetti.
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