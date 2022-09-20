AB temsiclisi Borrell'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na 'sükunet' çağrısı
AB Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-Yunanistan gerilimine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mektup göndererek yanıt verdi. Borrell gönderdiği mektupta, sükunet çağrısında bulundu.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonun yükseldiği dönemde Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na mektup yazdı. Borrell yazdığı mektupta, iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmenin tek yolunun uluslararası anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmak olduğunu söyledi.
Hellas Journal gazetesinin haberine göre, Borrell'in Türkiye'ye gönderdiği mektupta, Türk jetlerinin Ege Denizi'ndeki uçuşlarına değindi.
Borrell, "Yunanistan'ın Ege adaları üzerindeki müzakere edilemez egemenliğini sorgulayan ifadeler, Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı düşmanca söylemlerin artması, gerilimi düşürmek yerine tırmandırıyor" ifadelerinde bulunarak sükunet çağrısında bulundu.
Borrel ayrıca, "Münhasır ekonomik bölge ve deniz sahanlığının sınırlandırılması, uluslararası hukuka ve BM Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tam saygı gösterilerek, iyi niyetli diyalog yoluyla yapılmalıdır" dedi.
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