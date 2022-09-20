Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Bu gerginliğe her gün ihtiyacımız var mı?

20 Eylül 2022 Salı, 11:28

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sphere radyosuna konuşan Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin "gergin" olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, ülkesinin provokasyanlara gelmeyeceğini belirterek, "Türk yetkililerin provokasyonları, kesinlikle seçim öncesi bir oyundur. Türklerin yüzde 63'ü Yunanistan'ı tehdit olarak görmüyor. Bir arada yaşamaya mahkumuz, bizi birleştiren şey bizi ayırandan daha fazlası" dedi.

Miçotakis, ülkesinin "kırmızı çizgileri"nden taviz vermeyeceğini ifade ederek, bu konuda "çok hassas" davranacaklarını aktardı.

Miçotakis, "Görüş ayrılıklarımızı tartışıp çözmemiz ya da aynı fikirde olmadığımızı öfkelenmeden tartışmamız ve kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Miçotakis ayrıca, Türkiye'ye mesaj göndererek, "Bu gerginliğe ve öfkeye her gün ihtiyacımız var mı?" dedi.