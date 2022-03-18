AB ülkelerinin en fazla vatandaşlık verdiği ülke belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan vatandaşlık başvurularına ilişkin istatiklerini yayınlandı. 2020 yılında yapılan 729 bin vatandaşlık başvurusu yapıldığı ve ilk sırada Faslıların yer aldığı bildirildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) AB ülkelerinin vatandaşlık verme istatistiklerini paylaştı. AB ülkelerinde 2020'de vatandaşlığa kabul edilen kişilerin sayısı, 2019'a göre yüzde 3 artarak yaklaşık 729 bin oldu.
İLK SIRA FASLILARIN
AB vatandaşlığı alan kişilerin yüzde 85'inin vatansız ya da AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olduğu belirtildi. AB ülkelerinin vatandaşlığına kabul edilen kişiler arasında birinci sırayı Faslılar aldı. 2020'de 68 bin 900 Faslı AB ülkesi vatandaşı oldu. Faslıları vatandaşlığa kabul eden ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Fransa ilk üç sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DEN 23 BİN 700 KİŞİ
Aynı yıl 50 bin 200 Suriyeli de AB vatandaşlığına kabul edildi. Suriyelilerin yüzde 49'u, İsveç vatandaşlığına hak kazandı.Arnavutluk'tan da 40 bin 500 kişi, AB vatandaşlığı elde etti. Bu kişilerin yüzde 70'ini, İtalya vatandaşlığa kabul etti. Romanya'dan 28 bin 700, Brezilya'dan 24 bin 100 kişi, AB vatandaşlığı alırken Türkiye'den 23 bin 700 kişi, AB ülkesi vatandaşı oldu. Türklerin yüzde 49'u Almanya'dan vatandaşlık aldı. AB vatandaşlığı elde eden 16 bin İngiliz'in yüzde 60'ı aynı zamanda Almanya, Fransa ve İsveç vatandaşı oldu.
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