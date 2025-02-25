AB, ünlü Rus komedyeni yaptırım listesine aldı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:22

Güncelleme: 25.02.2025 - 13:22

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketini açıkladı ve listeye ünlü Rus komedyen Mikhail Galustyan da dahil edildi. Yeni yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun üçüncü yıldönümüne denk gelirken, toplamda 48 kişi ve 35 kuruluş kara listeye alındı.

Brüksel, Galustyan'ı Askeri ve Taktik Oyunlar Federasyonu Başkanı olması ve “Yunarmiya” vatansever askeri hareketine üye olması nedeniyle “Rus gençliğinin militarizasyonuna katkı sağlamakla” suçladı.

AB'nin yaptırım kararını “tam bir sürpriz” olarak nitelendiren Mikhail Galustyan, yaptığı açıklamada “Avrupalı politikacılar, insanlara neşe ve gülümseme getiren sanatçılara, komedyenlere ve hicivcilere bile yaptırım uygulamaya başladıysa, argümanlarını tüketmişler demektir” ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki yapımcı ve TV sunucusu Mikhail Galustyan, düzinelerce komedi programında yer almış ve 2012 ile 2018 seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kampanya yürütmüştü.

YAPTIRIM LİSTESİNDE TANINMIŞ İSİMLER VAR

AB'nin kara listesinde yalnızca Galustyan değil, aynı zamanda TV sunucusu Julia Baranovskaya, blog yazarı ve medya yöneticisi Kristina Potupchik, satranç büyük ustası Sergey Karjakin ve Olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Nikita Nagorny gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Astrahan bölgesi senatörü Andrey Derkach, devlet destekli silah üreticisi Almaz-Antey’in CEO’su Yan Novikov, Ural Mining’in hissedarı Igor Kudryashkin ve makine üreticisi 'Stan' holdinginin CEO’su Boris Bogatyrev de yaptırımlardan etkilenenler arasında bulunuyor.

AB, RUSYA’DAN ALÜMİNYUM İTHALATINI YASAKLIYOR

Son yaptırımlar, Rusya'dan birincil alüminyum ithalatının aşamalı olarak yasaklanmasını, 13 bankanın yaptırım kapsamına alınmasını ve Rus ham petrol taşımacılığında faaliyet gösteren 73 geminin hedef alınmasını içeriyor. Ayrıca sekiz Rus medya kuruluşunun yayın lisansları iptal edildi.

AB, geçtiğimiz ay Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımları altı ay daha uzatma kararı almıştı. Halihazırda geniş bir yelpazeye yayılan bu yaptırımlar, ticaret ambargolarını, seyahat yasaklarını ve Rus iş insanları ile tanınmış figürlere yönelik bireysel kısıtlamaları kapsıyor.

Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımları “yasa dışı” olarak nitelendirirken, kısıtlamaların Rus ekonomisini istikrarsızlaştırmada veya küresel finans sisteminden izole etmede başarısız olduğunu açıkladı.