Rusya'da darbe planı iddiası: Eski milletvekiline dava açıldı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması eski milletvekili İlya Ponomaryov'a, iktidarı ele geçirme planı yaptığı suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

Rusya'da darbe planı iddiası: Eski milletvekiline dava açıldı
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:45

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Ponomaryov'un 2022'de Polonya'da "Halk Milletvekilleri Kongresi" adlı siyasi hareketi kurduğu belirtildi.

Söz konusu hareketin "sürgündeki yeni Rus hükümeti" olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, Ponomaryov'un ayrıca Rusya'daki iktidarı ele geçirmek için Ukrayna ile bağlantılı bir askeri örgütle çalıştığı ileri sürüldü.

Açıklamada, FSB'nin, iktidarı ele geçirme planı yaptığı suçlamasıyla Ponomaryov'a dava açtığı kaydedildi.

Ponomaryov'la bağlantılı kişilerin evlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.

Rusya'daki yabancı ajanlar, teröristler ve aşırılıkçılar listesinde bulunan Ponomaryov hakkında, 2022'de ülke dışında bulunması nedeniyle mahkemece gıyaben tutuklama kararı alınmıştı.

Ponomaryov'a Rusya'ya dönmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilir.


Etiketler: #Rusya #Putin

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