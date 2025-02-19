Avrupa Birliği'nden Rusya'ya sert hamle: Yeni yaptırımlar yolda!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:44

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:44

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü yılına yaklaşırken 16. yaptırım paketini onayladı. Çarşamba günü alınan karar, Donald Trump'ın Ukrayna ile ilgili müzakerelerde baskısını sürdürdüğü bir döneme denk geldi. Ancak yaptırımların uzun vadede uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri oluştu.

Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa’nın bir noktada Kremlin’e yönelik yaptırımları hafifletmek için müzakere masasına oturacağını öne sürdü. Suudi Arabistan’da Rus mevkidaşıyla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin de masada olması gerekecek çünkü onların da yaptırımları var" dedi.

YAPTIRIMLAR GENİŞLETİLDİ

AB, şimdiye kadar Rusya'dan gelen tel, boru ve tüp gibi alüminyum ürünlerine yasak getirmişti. Ancak yeni yaptırımlarla birincil alüminyum ithalatı da yasak kapsamına alındı. Rusya’dan gelen ham alüminyum, AB’nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyordu.

Ayrıca, Kremlin’in Ukrayna savaşını finanse etmek için kullandığı "gölge filo"ya yönelik yaptırımlar da sıkılaştırıldı. Sahte verilerle petrol taşımacılığı yaptığı iddia edilen 73 gemi daha kara listeye alındı. Böylece toplam yasaklı gemi sayısı 153’e ulaştı.

AB, yaptırımlarla birlikte 13 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarırken, sekiz Rus medya kuruluşunun yayın lisanslarını da askıya aldı. Yeni yaptırımların pazartesi günü Brüksel'de toplanacak dışişleri bakanları tarafından resmen onaylanması bekleniyor.