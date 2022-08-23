AB ve NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı: Yalnız değilsiniz

23 Ağustos 2022 Salı, 17:21

Ukrayna'nın düzenlediği Kırım Platformu Zirvesi'nde video konferansla konuşma yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya destek mesajları verdi.

Charles Michel, AB'nin birlik içinde ilk günden itibaren Ukrayna halkını desteklediğini belirterek Ukrayna'ya AB adayı statüsü verildiğini, askeri yardımların miktarının 2,5 milyar avroya, makro finansal yardımların 9 milyar avroya ulaştığını kaydetti.

Michel, Rusya üzerinde baskıya devam ettiklerini, yaptırımların sürdüğünü hatırlatarak, savaş suçlarının ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması için çalışacaklarını vurguladı.

Michel, Ukrayna halkına seslenerek "Yalnız değilsiniz. Ne kadar gerekirse sizinle omuz omuza duracağız. Kaba kuvvetle yönetilen bir dünyayı asla kabul etmeyeceğiz. Ukrayna'nın AB'ye, AB'nin Ukrayna'ya ihtiyacı var. Ukrayna her zamankinden daha güçlü, daha özgür ve daha müreffeh olacak" dedi.

Michel ayrıca, Zaporijya Nükleer Santrali'nin askerden arındırılmış bölge haline getirilmesi önerisini desteklediklerini kaydetti.

'YASA DIŞI İLHAKI ASLA TANIMAYACAĞIZ'

Ursula von der Leyen de Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı özgürlüğünden etme girişiminin başlangıcı olduğunu söyledi.

Leyen, "Kırım ve Sivastopol'un Rusya tarafından yasa dışı ilhakını asla tanımayacağız" diyerek, Kırım'daki insan hakları ihlallerinden, Kırım Tatarlarına yönelik baskıdan endişeli olduklarını ifade etti.

Leyen, Ukraynalılara hitaben, "Sizinleyiz, var olma savaşınızda başından beri sizinle olduk" dedi.

Leyen, AB'nin "ne kadar gerekirse o kadar Ukrayna ile beraber olacağını" vurgulayarak, Avrupa'nın özgür ve demokratik bir Ukrayna'ya bağlılığının hiç bu kadar güçlü olmadığını kaydetti.

'NATO, UKRAYNA İLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEDİR'

Jens Stoltenberg ise Rusya'nın Kırım'ı 2014'teki yasa dışı ilhakından sonra bölgenin Avrupa'daki en fazla asker ve silah yığılmış bölgelerden biri olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında burayı kullandığını söyledi.

Stoltenberg, "NATO, Ukrayna ile tam dayanışma içindedir" diyerek, Kırım'ın ilhakından sonra Ukrayna'ya desteğin artırıldığını, şubat ayında Rusya'nın saldırısının başlamasından sonra da NATO müttefiklerinin eşi görülmemiş bir mali, askeri ve insani desteği Ukrayna'ya gönderdiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Kış geliyor ve zor geçecek. Şu anda bir yıpratma savaşı görüyoruz. Bu bir irade harbi, lojistik savaşı. Bu yüzden Ukrayna'ya uzun vadeli desteğimizi sürdürmeliyiz ki, Ukrayna egemen ve bağımsız bir devlet olarak devam edebilsin" diye konuştu.