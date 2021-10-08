AB, Yunanistan'ı yasa dışı geri itmelere ilişkin iddiaları araştırmaya çağırdı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ı, yasa dışı geri itmelere dair haberleri araştırmaya çağırdı.
Johansson, ikinci gününde devam eden AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Avrupa basınına geri itmelere dair dün yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Johansson, sınır korumasının her zaman hukukun üstünlüğü ve temel haklara uygun şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.
HIRVATİSTAN İDDİALARI ARAŞTIRMAYI TAAHHÜT ETTİ
Hırvatistan'ın AB ile kurulan bağımsız gözlem mekanizmasını kullanacağı ve iddiaları araştıracağını söyleyen Johansson, "Bu, tam olarak verilmesi gereken doğru yanıt" dedi.
Johansson, "Yunan Bakan ile görüşmem farklıydı. Yunanistan'ın bununla ilgili araştırma yapmamasını kabul etmeyeceğimi açıkça bildirdim. Sınırlarımızı korumalıyız ama aynı zamanda değerlerimizi, hukukun üstünlüğünü ve temel hakları korumalıyız" diye konuştu.
Komisyon üyesi, Yunanistan'ın da Hırvatistan ile aynı şekilde karar alması ve AB'nin değerleriyle uyumlu davranmasını beklediğini kaydetti.
Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis ise toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, her iddianın Yunan iç hukuku ve denetim sisteminde araştırıldığını savundu.
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