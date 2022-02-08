ABD, 2017'deki kilise saldırısı nedeniyle 230 milyon dolar tazminat ödeyecek.

08 Şubat 2022 Salı, 13:03

ABD Federal Mahkemesi, 2017'de Teksas eyaletinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kilise saldırısı nedeniyle ABD hükümetinin 230 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Washington Post'taki habere göre, yargıç Xavier Rodriguez, ABD hükümetinin ödeyeceği 230 milyon dolar tazminatın saldırıda yaşamını yitiren 26 kişinin ailelerine ve hayatta kalanlara verileceğini belirtti.

Rodriguez, bu ailelerin yaşadığı kayıplar ve acıların "tahmin edilemeyecek boyutta" olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Eski Hava Kuvvetleri personeli Devin Patrick Kelley, Teksas'ın Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesi'ne 5 Kasım 2017'de silahlı saldırı düzenlemiş, olayda 26 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından ihmal olduğu gerekçesiyle federal hükümete karşı dava açılmıştı.

Geçen yıl temmuz ayında ABD Federal Mahkemesi, kilise saldırısından ABD Hava Kuvvetlerinin yüzde 60 sorumlu olduğuna karar vermişti.

Kararda, Kelley'nin, 5 yıl çalıştığı ABD Hava Kuvvetlerinden, 2014'teki aile içi şiddet olayı nedeniyle ihraç edilmesinin ardından silah satın alabilmesini engelleyebilecek söz konusu olayın federal veri tabanına işlenmemesi "başarısızlık" olarak değerlendirilmişti.

Kilise saldırısında Kelley'nin yüzde 40, Hava Kuvvetlerinin ise yüzde 60 sorumlu olduğu kaydedilen kararda, "Eğer hükümet işini yapsaydı ve Kelley'nin sabıka kaydını kontrol sistemine düzgün şekilde bildirseydi, kiliseye silahlı saldırıda saldırganın cayma ihtimali daha yüksek olabilirdi." ifadesine yer verilmişti.