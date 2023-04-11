ABD Adalet Bakanlığı gizli belgelerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlattı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:58

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:58

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı dahil birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içerdiği anlaşılan" belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın cezai soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakanlık, başta Ukrayna savaşı olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin gizli bilgiler içeren belgelerin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanması konusunda müttefiklerle görüşüldüğünü de belirtti.

ABD'li yetkililer, belgelerde neler olduğu ve nasıl sızdırıldıklarına ilişkin daha resmi bir değerlendirme yapmak ve soruşturmak için çalıştıklarını ve sızıntıları ciddiye aldıklarını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh ise, "Bu fotoğraflanmış belgelerin ABD ulusal güvenliği ile müttefiklerimiz ve ortaklarımız üzerindeki etkisini değerlendirmeye odaklanan kurumlar arası bir çaba başlatıldı. Hafta sonu boyunca ABD'li yetkililer, müttefikler ve ortaklarla görüştüler ve ilgili kongre yargı komitelerini ifşa hakkında bilgilendirdiler" ifadelerini kullandı.



BELGELER ABD İSTİHBARAT SİSTEMİNE ERİŞİMİ OLAN BİRİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR

ABD'li yetkililer, sızıntı soruşturmasının Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçlulara bakacağını da öne sürdü. Yetkililer, belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü ve bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer, 7 Nisan'da ABD ordusuna ait "çok gizli" olarak işaretlenmiş belgelerin sızdırıldığını ve sosyal medyada paylaşılmaya başladığını doğrulamıştı. Belgeler arasında Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner’in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.



BELGELER İLK KEZ ŞUBAT AYINDA SIZDIRILDI

Sadece Ukrayna'yı değil, dünyanın diğer bölgelerini de kapsadığı iddia eden birkaç belgenin daha cuma günü sızmaya devam ettiği bildirilirken, sızdırılan belgelerin ilk olarak şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği ifade edildi. Sızdırılan bilgilere göre, Rus askeri kayıplarına ilişkin tahminlerin ve Ukrayna'nın kullanabileceği Batı silah sistemlerinin bir listesinin Discord’da yayınlandığı aktarıldı.



BAZI BELGELER DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Öte yandan yetkililer, Ukrayna'daki savaşla ilgili sızdırılan belgelerin gerçek gibi görünse de bazılarının değiştirilmiş olduğu konusunda uyardı. Sızdırılan belgelerden birinin 16 bin ile 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü göstermesine rağmen ABD savunma yetkililerine göre Rusya'nın 200 binden fazla kayıp verdiği kamuoyuna açıklanmıştı.

