ABD Adalet Bakanlığı izin verdi: Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyulacak
ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı.
ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığı'na Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'e ait 45 milyon dolar değerindeki uçağa el koyması için izin verdi.
Teksas Güney Bölge Mahkemesinin kararına göre, Adalet Bakanlığı PJSC LUKOIL'e ait Boeing 737-7EM tipi uçağa el koyabilecek.
Kararda, söz konusu uçağın ABD Ticaret Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delerek Rusya'ya seyahat ettiğine işaret edildi.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının yıl başında Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirdiği belirtilerek, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için Rusya'ya ihracat kontrolleri ve lisans zorunlulukları getirildiği kaydedildi.
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