ABD Adalet Bakanlığına bağlı 'Rus oligark' avcısı birim lağvedildi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:05

Güncelleme: 09.02.2025 - 16:05

Başsavcı Pam Bondi yönetimindeki ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarklara yönelik yaptırımları uygulamak üzere 2022 yılında oluşturulan Task Force KleptoCapture birimini lağvetti.

Adalet Bakanlığı'na göre, görev gücü kuruluşundan bu yana Rus iş insanlarına ait yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığa el konulmasına katkıda bulundu ve 70'ten fazla kişiyi Moskova'ya karşı ihracat kontrollerini ihlal etmekle suçladı.

The Guardian'ın haberine göre Başsavcı Pam Bondi, yayınladığı bir notla görev gücünü kapatma ve finansmanını uyuşturucu kartelleri ve sınır aşan suç örgütleriyle mücadele için yeniden tahsis etme kararını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı, kaynakların yabancı elitleri hedef almak yerine ülke içi ve sınırlarla ilgili konulara odaklanması gerektiğini savunmuştu.

“KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK GEREKTİRİYOR”

Bondi'nin “Bu politika, zihniyet ve yaklaşımda köklü bir değişiklik gerektiriyor” dediği notta, yönetimin daha acil güvenlik tehditleri olarak tanımladığı konulara öncelik verdiğini vurguladığı aktarıldı.

Karar, Rus devlet ve özel varlıklarının ABD ve müttefikleri tarafından ele alınmasına ilişkin daha geniş tartışmaların ortasında geldi.

Washington ve Avrupa Birliği 2022'den bu yana Rus merkez bankası rezervlerindeki tahmini 300 milyar dolar ile milyarlarca dolarlık özel varlığı dondurdu. Batılı yetkililer bu fonların bir kısmının Ukrayna'ya yönlendirilmesini önerdi ancak yasal kaygılar bu tür çabaları yavaşlattı.

Trump daha önce Moskova ile ilişkileri geliştirmeyi umarak Rusya'ya karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyallerini vermişti.

TASK FORCE KLEPTO CAPTURE NEDİR?

Task Force KleptoCapture, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rus oligarklara yaptırım uygulamak amacıyla Mart 2022'de kurulan bir ABD Adalet Bakanlığı birimidir.

2014'te Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayaklanmaların patlak vermesinden bu yana ABD, Rus hükümetine, ordusuna ve ekonomisinin stratejik sektörlerine eylemleri nedeniyle çok sayıda ekonomik yaptırım uyguladı. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı ve mevcut yaptırımları güçlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden aynı yıl yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, “Bu gece, bu vahşi rejimden milyarlarca dolar kazanan Rus oligarklara ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum: Artık yeter. Amerika Birleşik Devletleri olarak ciddiyim. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşmek üzere özel bir görev gücü oluşturuyor. Yatlarını, lüks dairelerini, özel jetlerini bulmak ve el koymak için Avrupalı Müttefiklerimizle birleşiyoruz. Haksız kazançlarınız için geliyoruz” dedi.

Biden'ın konuşmasından bir gün sonra ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, kurumlar arası bir çaba olan Task Force KleptoCapture'ın kurulduğunu duyurdu.

Görev gücünün ana hedefi, ABD hükümetinin Rus hükümeti ve Ukrayna'nın işgali ile yasadışı ilişkilerinden elde ettiklerini iddia ettiği mal varlıklarını dondurmak ve el koymak için bu Rus şahıslara karşı belirlenen yaptırımları uygulamaktı.