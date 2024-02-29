Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:17

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:17

ABD'nin hava kuvvetlerinde görevli olan Aaron Bushnell'ın kim olduğu araştırılıyor. Aaron Bushnell'ın kim olduğu ve neden kendini ateşe verdiği merak ediliyor. Peki, ABD askeri Aaron Bushnell kimdir? Aaron Bushnel neden kendini yaktı?

AARON BUSNELL KİMDİR?

Aaron Bushnell, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde görevli 25 yaşındaki askerdir.

Aaron Bushnell, 25 Şubat 2024 tarihinde, Washington, D.C.'deki İsrail Büyükelçiliği'nin ön kapısı önünde kendini yakma eylemi gerçekleştirerek hayatına son verdi.

AARON BUSNELL NEDEN KENDİNİ YAKTI?

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, dün Washington yerel saatiyle 13.00 sularında, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi.