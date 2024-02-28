Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:53

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:53

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, Instagram hesabında yaptığı yemek paylaşımı ülkede tartışma yarattı. Peki, Mette Frederiksen kimdir? Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen kaç yaşında?

METTE FREDERİKSEN KİMDİR?

Mette Frederiksen 19 Kasım 1977 yılında Aalborg'te doğdu. Haziran 2019’dan bu yana Danimarka’nın başbakanı ve Haziran 2015’ten bu yana Sosyal Demokratların Lideri olan Danimarkalı bir siyasetçi. Her iki görevi de üstlenen ikinci kadın, aynı zamanda Danimarka tarihinin en genç Başbakanı.

Bir sendikacı olarak kariyer yaptıktan sonra Frederiksen ilk kez 2001 genel seçimlerinde Kopenhag İlçesini temsil eden Folketing'e seçildi. Sosyal Demokratlar 2011 genel seçimini kazandıktan sonra, Başbakan Helle Thorning-Schmidt tarafından Çalışma Bakanı olarak atandı. Daha sonra 2014 yılında Adalet Bakanı olarak terfi etti. Sosyal Demokratların 2015 genel seçimlerindeki yenilgisinden sonra, Thorning-Schmidt başbakanlıktan düşürüldü ve Frederiksen sonraki yerini seçerek Muhalefet Lideri oldu.

Frederiksen partisini sol ve orta sol partilerin (Sosyal Demokratlar, Sosyal Liberaller, Sosyalist Halk Partisi, Kırmızı-Yeşil İttifakı, Faroes Sosyal Demokrat Parti ve Grönland'ın bloğu) ile sonuçlanan 2019 genel seçimlerine götürdü. Frederiksen daha sonra yeni bir hükûmet oluşturmak için nihayetinde başarılı müzakerelere öncülük etmek üzere Kraliçe II. Margrethe tarafından görevlendirildi ve 27 Haziran'da Başbakan olarak yemin etti.

YEMEK PAYLAŞIMI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in yemek paylaşımı tepkilerin nedeni oldu.

Frederiksen'in paylaşımında çiğ tavuk kesmek için kullandığı kesme tahtasında soğan kesmesi Danimarkalıların karışık tepkilerine neden oldu. Paylaşım pek çok okuyucunun Başbakan Frederiksen'in sağlığı konusunda endişelenmesine de yol açtı.

Paylaşımın altına bir kullanıcı "Olamaz! Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanamazsınız" derken bir başka kullanıcı ise "Sevgili Mette, kampilobakter ve salmonellanın yakınından geçmek istemiyorsanız, aynı doğrama tahtasını çiğ kümes hayvanları ve çiğ sebzeler için aynı anda asla kullanamazsınız" diye yazdı.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Tartışmaların ardından Başbakan Frederiksen Instagram profilindeki bir hikayede açıklama yapmak zorunda kaldı.

Frederiksen açıklamasında "... Ve tabii ki soğan ve tavuğun yeterince ısıtılması gerekiyor. Ayrıca, hem tahta hem de bıçak daha sonra yıkandı" dedi.