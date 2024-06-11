ABD, Azov Taburu'na silah sevkıyatı yasağını kaldırdı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:35

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:35

Washington Post'un ABD Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi, Neo-Nazi ideolojisi ile güçlü bağları olduğu bilinen Azov Taburu'na silah tedariki yasağını kaldırdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın, ABD'nin Azov Taburu'na silah sevkıyatı yasağını kaldırmasına "son derece olumsuz" yaklaştığını söyledi.

Peskov, "Son derece olumsuz. Aşırı milliyetçilerden, aşırı milliyetçi bir silahlı birlikten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın inceleme sürecinden ayrı olarak, ABD ödenek yasaları Azov Taburu'nun ABD yardımı almasını uzun süredir yasaklıyor.

Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, 2014 Azov Taburu'nun şu anda Ulusal Muhafızların bir parçası olan tugaydan yapısal olarak farklı olduğu için bu kısıtlamaların geçerli olmadığını söylüyor.

AZOV TABURU

Azov Taburu, neo-Nazizm ile bağlantılı ve neo-Nazi görüşlerini ifade eden üyeleri olan aşırı sağcı bir milis grup olarak tanınıyor. Başlangıçta Mayıs 2014'te gönüllü bir milis birliği olarak kurulan grup, Kasım 2014'te Ukrayna Ulusal Muhafızları'na dahil edildi.

Grup, kurulduğu ilk zamanlarda Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın özel bir polis şirketi gibi faaliyet yürütüyordu. Haziran 2014'te Mariupol'u Rus yanlısı ayrılıkçı gruplardan geri almak için çatışmalara katılmaya başlayan Azov temsilcileri, kendisine yöneltilen neo-Nazi ve Nazizm ile ilgili suçlamaları reddediyor. Ancak, bölgedeki faaliyetleri kapsamında işkence ve savaş suçları iddialarının yanı sıra neo-Nazi sempatisi ve Neo-Nazi sembollerini kullanması dikkatleri üzerine çekiyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yayınlanan raporlar, Azov Taburu'nu yağma, yasadışı gözaltı ve işkence gibi savaş suçlarıyla ilişkilendirdi.

Azov Taburu, Rusya Federasyonu'nda "terör örgütü" olarak tanınmakta ve yasaklanmaktadır.