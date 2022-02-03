ABD, BAE’ye ek güç için düğmeye bastı

03 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Yemen’de İran destekli Husi güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik saldırılarını artırmasının ardından Washington’dan askeri destek adımı geldi.

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un geçen haftaki BAE ziyareti sırasında Husilerin düzenlediği füze saldısına ABD ve BAE Patriot sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Abu bin Zayed el Nahyan görüşmesinin ardından ABD’nin BAE’ye şu anda Bahreyn’de bulunan güdümlü füze destroyeri USS Cole ve ABD yapımı F-22 Raptor ve F-53 Lighting II savaş jetlerini içeren beşinci nesil savaş uçaklarını konuşlandıracağı duyuruldu. BAE, El Dafra üssünde yaklaşık 2 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor.