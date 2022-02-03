ABD, BAE’ye ek güç için düğmeye bastı
Husilerin saldırılarının artmasıyla Washington’dan askeri destek adımı geldi. ABD’nin BAE’ye beşinci nesil savaş uçaklarını konuşlandıracağı duyuruldu.
Yemen’de İran destekli Husi güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik saldırılarını artırmasının ardından Washington’dan askeri destek adımı geldi.
Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un geçen haftaki BAE ziyareti sırasında Husilerin düzenlediği füze saldısına ABD ve BAE Patriot sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Abu bin Zayed el Nahyan görüşmesinin ardından ABD’nin BAE’ye şu anda Bahreyn’de bulunan güdümlü füze destroyeri USS Cole ve ABD yapımı F-22 Raptor ve F-53 Lighting II savaş jetlerini içeren beşinci nesil savaş uçaklarını konuşlandıracağı duyuruldu. BAE, El Dafra üssünde yaklaşık 2 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor.
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Burak Elmas'tan kadro dışı talimatı
- ABD'nin kamu borcunda rekor seviye
- Fuhuş operasyonunda 'polis' skandalı
- İstanbul'da gizemli kazı: Ekipler nöbette
- AKP'de toplu istifa: 'Baskı' ve 'sürtüşme' iddiası
- TSK'den 'Kış Kartalı' harekatı
- Yolda dehşet: Ateşe verilen valizden çıktı
- İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon
- Fenerbahçe’den Efecan atağı
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'