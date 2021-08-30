Husiler vurdu: Yemen’de en az 30 kişi öldü

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Yemen’de El Bayda eyaletindeki iki ilçeyi Suudi Arabistan destekli yönetim güçlerinden geri alan Husiler, ülkenin en büyük askeri üssü olan Lahj eyaletindeki El-Anad’a saldırı düzenledi. Silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve roketlerle yapılan saldırıda en az 30 paralı askerin öldüğü, 60 askerin yaralandığı bildirildi. Bir balistik roketin, onlarca paralı askerin sabah talimlerini yapmak için toplandığı meydana isabet ettiği, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, 2014 yılından beri çatışma halinde.

