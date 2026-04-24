ABD başına 10 milyon dolar ödül koydu... Iraklı Ebu Ala kimdir?

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Ebu Ala el-Velai' kod adıyla bilinen, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda’nın lideri Haşim Fenyan Rahim es-Serraci hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

'Adalet İçin Ödül' programı kapsamında yapılan açıklamada, söz konusu ismin liderliğini yaptığı grubun Irak’ta ABD diplomatik tesislerine saldırılar düzenlediği ve Irak ile Suriye’deki Amerikan askeri üslerini hedef aldığı öne sürüldü.

MİLİSLERE KARŞI BASKI ARTIYOR

ABD, İran’a yakın milis gruplara yönelik baskı politikasını genişletiyor. Daha önce de Irak’taki Ketaib Hizbullah lideri hakkında benzer şekilde 10 milyon dolarlık ödül açıklayan Washington, bu adımlarla sahadaki milis ağını zayıflatmayı hedefliyor.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre Washington yönetimi, Irak hükümeti üzerinde baskı kurmak amacıyla ülkeye dolar akışını kısıtlama ve Irak ordusuyla güvenlik iş birliği programlarını askıya alma adımlarını attı.

Bu gelişmeler, ABD’nin Irak’taki İran etkisini sınırlama stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

SALDIRILAR GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İran destekli silahlı gruplar, ABD-İran savaşı sırasında Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Bağdat Havalimanı’ndaki diplomatik ve lojistik tesisler ile yabancı şirketlerin işlettiği petrol sahalarını hedef almıştı.

Son dönemde ABD diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıların artması, Washington’un daha sert adımlar atmasına zemin hazırladı.

Ayrıca bu hafta ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, ülkedeki İran destekli milisleri dağıtması için baskı yapmak amacıyla Irak’a dolar akışını durdurdu ve Irak ordusuyla güvenlik iş birliği programlarını askıya aldı.

EBU ALA KİMDİR?

Haşim Fenyan Rahim es-Serraci (Ebu Ala kod adıyla bilinir), İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Seyyid eş-Şüheda’nın (KSS) genel sekreteridir. ABD tarafından 'Küresel Özel Terörist' olarak tanımlanan Serraci, örgütün Irak ve Suriye’deki faaliyetlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

1960 yılında Bağdat’ta doğan Serraci, daha önce ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Ketaib Hizbullah bünyesinde faaliyet gösterdi. Bu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle ABD tarafından tutuklandığı ve 2010 yılında serbest bırakıldığı bildiriliyor.

Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte Ketaib Hizbullah’tan ayrılan unsurların kurduğu KSS’ye katılan Serraci, zamanla örgütün liderliğine yükseldi. İran Devrim Muhafızları ile ideolojik ve operasyonel bağları bulunan grup, Irak ve Suriye’de ABD güçlerine yönelik saldırılarla anılıyor.

Irak parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran Şii ittifak Koordinasyon Çerçevesi içinde de yer aldığı bilinen Serraci’nin ayrıca, Yemen’deki Husilere destek verdiği ve örgütün İran’ın bölgesel stratejileri doğrultusunda hareket ettiğini açıkça dile getirdiği biliniyor.