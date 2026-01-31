Son dakika... Ünlü isimlere şafak operasyonu: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

Teknik ve fiziki takiple uzun süredir yürütülen soruşturmada, 'uyuşturucu madde kullanma ve temin etme' suçlamalarıyla sosyal medyada tanınan isimler de hedef alındı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konuldu.

Sabah'ın aktardığı habere göre; operasyon kapsamında, Hasan Can Kaya ile “Reynmen” adıyla bilinen Yusuf Aktaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.