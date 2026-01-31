Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Ünlü isimlere şafak operasyonu: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı!

Son dakika... Ünlü isimlere şafak operasyonu: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı!

31.01.2026 08:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Ünlü isimlere şafak operasyonu: Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

Teknik ve fiziki takiple uzun süredir yürütülen soruşturmada, 'uyuşturucu madde kullanma ve temin etme' suçlamalarıyla sosyal medyada tanınan isimler de hedef alındı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konuldu.

Sabah'ın aktardığı habere göre; operasyon kapsamında, Hasan Can Kaya ile “Reynmen” adıyla bilinen Yusuf Aktaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

İlgili Konular: #Operasyon #Reynmen #Hasan Can Kaya #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

İlgili Haberler

'Uyuşturucu' operasyonunda tutuklanmıştı... İddia: Ümit Karan itirafçı olmak için dilekçe verdi
'Uyuşturucu' operasyonunda tutuklanmıştı... İddia: Ümit Karan itirafçı olmak için dilekçe verdi Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan'ın itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu öne sürüldü.
Can Yaman ile Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu belli oldu!
Can Yaman ile Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu belli oldu! Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan Esat Yontunç ile Can Yaman'ın test sonuçları negatif çıktı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Mika Raun gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Mika Raun gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile uyuşturucu madde kullanımı suçlamalarıyla gözaltına alındı.