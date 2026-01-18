ABD basını yazdı: Netanyahu-Trump arasında İran diplomasisi

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik muhtemel bir saldırıdan vazgeçmesi ile sonuçlanan süreçte yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir kulis haberi yayınladı.

ABD’li ve Orta Doğulu diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, saldırının muhtemel sonuçları konusunda detaylı raporlar alan Trump, hem iç hem de dış baskılarla karşılaştı. Pentagon yetkililerinin bölgedeki ABD askeri gücünün İran’ın geniş çaplı bir karşı saldırısını püskürtmek için yetersiz olduğundan endişe ettikleri belirtilirken, özellikle USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun o sırada Güney Çin Denizi’nde bulunmasının bu endişeleri artırdığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu endişeleri paylaştığı ve Trump’ı iki kez aradığı ifade edildi. Habere göre Netanyahu, ABD’nin güçlü donanma desteği olmadan İsrail’in kendisini savunmaya tam hazır olmadığını belirterek, Trump’tan İran’a yönelik saldırıdan kaçınmasını talep etti.

ARAP ÜLKELERİNDEN İTİDAL ÇAĞRISI

Arap ülkelerinin de Beyaz Saray ile temasa geçerek diplomasi ve itidal çağrısında bulunduğu belirtildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Trump ile bizzat telefonda görüştüğü ve muhtemel bir askeri harekatın bölge ekonomisi ve güvenliği üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda uyarılarda bulunduğu dile getirildi.

Haberde, bir Körfez ülkesi yetkilisinin "Washington’a verilen mesaj askeri eylemden kaçınmaları yönündeydi. Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Mısır; güvenlik ve ekonominin yanı sıra nihayetinde ABD’yi de etkileyecek olan geniş çaplı bölgesel sonuçlar doğuracağı konusunda hemfikirdi" dediği aktarıldı.

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise İran ile kurulan gizli temas oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a gönderdiği bir mesajın gerilimi düşürdüğü kaydedildi. Bu mesajın ardından Trump’ın Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göstericileri öldürmeyi durdurmalarına büyük saygı duyuyorum" dediği hatırlatıldı.

"TRUMP VENEZUELA TARZI OPERASYONLAR İSTİYOR"

Kaynaklar, Trump’ın İran’a yönelik saldırıların "sorunsuz ve kısa süreli" olmayacağını, aksine 30 bin ABD askerini tehlikeye atacak karmaşık bir savaşa dönüşebileceğini fark ettiğini söyledi.

Eski bir ABD’li yetkili, Trump’ın Venezuela’daki gibi sonuç odaklı ve daha az maliyetli operasyonları tercih ettiğini, ancak İran senaryosunun çok daha kanlı ve zor olacağını gördüğünü ifade etti.

İran yönetimiyle doğrudan temas halinde olan üst düzey bir Avrupalı yetkilinin, "Rejim ucuz kurtulmuş gibi görünüyor" sözlerine yer verilen haberde, aynı yetkilinin İranlıların Trump’ın geri adım atmasına öfkeli olduğunu, ihanete uğramış hissettiklerini ve tamamen yıkıldıklarını söylediği belirtildi.