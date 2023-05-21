ABD basınında dikkat çeken Elon Musk analizi: 'Güç sahibi olan liderler söz konusu olduğunda...'
13. Cumhurbaşakanı'nın belirleneceği ikinci tur öncesinde ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal, Elon Musk hakkında bir analiz yayınladı. Musk'ın, Erdoğan ile el sıkıştıkları görüntüye yer vermesi dikkat çekti.
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su olan ve aynı zamanda Twitter'ı satın alan Elon Musk, hakkında “Elon Musk Doktrini: Milyarder, dünya sahnesinde nasıl yol alıyor” başlığıyla bir analiz yayınlandı.
Tim Higgins imzalı analizde, Elon Musk hakkında "ABD'li politikacılara sert davranırken, güç sahibi olan yabancı liderler söz konusu olduğunda ise daha yumuşak bir yaklaşım benimsiyor" yorumu yer aldı.
Analizde, Musk'ın, ABD Başkanı Biden'a sataştıktan sonra "Söylemek istediğimi söylerim ve bunun sonucu para kaybetmekse, öyle olsun" ifadesinde bulunduğu, ancak söz konusu Çin olunca ölçülü davrandığı belirtildi.
14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden önce Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri (Twitter Global Government Affairs) hesabından yapılan açıklamada, hükümetin bazı muhalif Twitter hesaplarının engellenmesini istediğini ve Twitter’ın da bu isteği yerine getirdiğini belirtmişti.
Musk'ın, Erdoğan ile el sıkıştığı fotoğrafın da yer aldığı analizde, Turksat ve SpaceX anlaşmasının yer alması dikkat çekti.
TÜRKSAT-SPACE X ANLAŞMASI
Musk ve Erdoğan'ın 2022 Dünya Kupası sırasında Katar’da tokalaştığı fotoğrafa yer veren The Wall Street Journal, Türksat ile SpaceX arasında yapılan anlaşma hatırlatıldı.
“Erdoğan, Musk’ın son yıllarda görüştüğü liderlerden sadece biri” yorumu yer alan analizde, "SpaceX, diğer ülkelerin teknolojilerini göklere çıkarabilir örneğin Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında bu yıl içerisinde Türksat 6A iletişim uydusu uzaya gönderilecek. 2021 yılında yapılan anlaşmanın detayları açıklanmamıştı fakat Falcon 9’un kalkışı için standart fiyat 67 milyon dolar olarak resmi internet sitesi üzerinde görülüyor" ifadesi yer aldı.
Analizde ayrıca, Elon Musk'ın, Türkiye'deki muhalif hesaplara engel getirilmesine ilişkin “Ya Twitter’a erişim tamamen kapanacaktı ya da sadece bazı hesaplar kapanacaktı. Hangisini istiyorsunuz?" açıklaması için "Musk geri adım attı" değerlendirmesinde bulunuldu.
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