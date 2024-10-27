ABD basınından Elon Musk iddiası: 'Okulu bıraktıktan sonra yasa dışı olarak çalıştı'

Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:23

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:23

Washington Post'un haberine göre ABD'li milyarder Elon Musk, Kaliforniya'daki bir yüksek lisans programını terk ettikten sonra kısa bir süre ABD'de yasadışı olarak çalıştı ve bu olayı, Güney Afrikalı multimilyarderin göçmenlik karşıtı görüşleriyle karşılaştırdı.

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump'ın ikinci başkanlık kampanyasına destek veren ve Trump'ın “açık sınırlar” karşıtlığını teşvik eden Musk, daha önce öğrencilikten girişimciliğe geçişinin “yasal bir gri alan” olduğunu savunmuştu.

Gazete, Musk'ın, 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra, dört yıl sonra yaklaşık 300 milyon dolara satılan ilk şirketi Zip2 üzerinde çalışmak için bir süre ABD'de doğru izin olmadan çalıştığının neredeyse kesin olduğunu yazdı.

Musk, daha önce yaptığı açıklamada, “Yasal olarak oradaydım ama öğrenci işi yapmam gerekiyordu. Her neyse onu destekleyen bir iş yapmama izin verildi” dedi.

Gazete ayrıca, 2001 yılında ABD'ye yönelik 11 Eylül terör saldırılarından önce öğrenci vizelerine ilişkin düzenlemelerin daha gevşek olduğuna dikkat çekti.

Gazede, “Öğrenci vizesinin süresini aşmak yaygın bir durum olsa da ve yetkililer zaman zaman buna göz yumsa da, bu yasa dışı olmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ve Demokrat arkadaşlarını yasadışı ve geçici korumalı statü göçü yoluyla “seçmen ithal etmekle” suçlayan Musk, kısa bir süre önce Trump'ın kampanyası sırasında ABD-Meksika sınırını “zombi kıyametine” benzetmiş, daha önce de kendisini “kendisinin de göçmen olduğu için son derece göçmen yanlısı” olarak tanımlamıştı.