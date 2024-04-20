ABD basınından Hamas iddiası: Politbüro, Katar'dan taşınıyor mu?

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Hamas'ın, politbürosunu Katar'ın dışına taşımayı değerlendirdiği iddia edilirken, Umman dahil bölgedeki iki ülkeyle temasa geçtiği ileri sürüldü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:02
ABD basınından Hamas iddiası: Politbüro, Katar'dan taşınıyor mu?
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Hamas'ın, Katar'ın öncülüğünde Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve rehinelerin takas edilmesini amaçlayan karmaşık müzakerelerin yapıldığı bir ortamda Katar'daki siyasi bürosundan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın (WSJ), Arap yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas'ın yakın zamanda liderlerinin Katar'dan ayrılması için iki bölge ülkesiyle temasa geçtiği ve bunlardan birinin Umman olduğu belirtiliyor.

Arap yetkililer, Hamas'ın Umman dahil bölgedeki iki ülkeyle temasa geçerek "siyasi liderlerinin başkentlerine yerleşmesi fikrine açık olup olmadıklarını" sorduğunu, zira Hamas'ın rehine müzakerelerinin yavaş ilerlemesinin aylarca sürebileceğini, Katar'la yakın bağlarını ve Doha'daki varlığını tehlikeye atabileceğini düşündüğünü belirtiyor.

Gazeteye konuşan bir Arap yetkili, şunları kaydetti:

"Görüşmeler şimdiden durdu ve yakın zamanda yeniden başlayacağına dair neredeyse hiçbir işaret ya da beklenti yok ve Hamas ile müzakereciler arasında güvensizlik artıyor. Son haftalarda Katar ve Mısır'dan arabulucular Hamas temsilcilerine koşullarını yumuşatmaları için baskı yaptı. Hareketin liderleri zaman zaman rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmayı kabul etmemeleri halinde sınır dışı edilmekle tehdit edildi." 

WSJ'ye göre, Hamas'ın siyasi bürolarının olası bir şekilde yer değiştirmesi "bu hassas müzakereleri tehlikeye atabilir" ve "İsrail ve ABD'nin Washington tarafından terör örgütü olarak tanımlanan bir gruba mesaj iletmesini daha da zorlaştırabilir."


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