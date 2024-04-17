Hamas: İsrail, Filistinli mahkumlara karşı en çirkin suçları işliyor

Hamas, İsrail'in hapishanelerindeki 9 bin 500 Filistinli mahkuma karşı "en çirkin suçları" işlediğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:40
Hamas: İsrail, Filistinli mahkumlara karşı en çirkin suçları işliyor
Abone Ol google-news

Filistin Esirler Günü dolayısıyla Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci hapishane yönetimi, tıbbi ihmal, işkence ve doğrudan öldürme dahil olmak üzere mahkumlara karşı en çirkin suçları uygulamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten beri mahkumlara yönelik korkunç suçlar nedeniyle cezaevlerinde 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail’in söz konusu saldırılardan yararlanarak Gazzeli Filistinlilere yönelik zorla kaybetme, alıkoyma ve işkenceyle öldürme suçunu da işlediği vurgulandı.

Hamas, İsrail'in Gazzeli mahkumlara karşı "savaş suçu" işlediğini de bildirdi.

İsrail'le esir takası anlaşmasını tamamlamak için her türlü çabanın gösterileceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tutukluların gözaltı yerlerinde maruz kaldıkları işkence, ölüm ve infazların devam etmesi karşısındaki uluslararası sessizliği esefle karşılıyor, onların kurtarılması ve derhal serbest bırakılması için müdahale çağrısında bulunuyoruz. Dünyadaki insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına da işgalcilerin tutuklulara karşı işlediği suçları açığa çıkarmaları ve onlara karşı işlenen suçların durdurulması için baskı yapmaları ve bunların faillerini uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılamaları çağrısında bulunuyoruz."

Hamas’a göre İsrail hapishanelerinde 3 bin 660’ı idari tutuklu, 56’sı gazeteci, en az 80 kadın ve 200’den fazla çocuk olmak üzere 9 binden fazla Filistinli bulunuyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yaklaşık 134 İsrailli esir bulunduğunu tahmin ederken, Hamas bunların 70'inin İsrail'in rastgele saldırılarında öldürüldüğünü açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI 

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.


Hamas haberleri israil haberleri filistin haberleri Mahkum haberleri

İlgili Haberler

Hamas, İran'ın İsrail’e saldırısını nasıl gördü?

Hamas, İran'ın İsrail’e saldırısını nasıl gördü?
İsrail gizli servisi Mossad'tan Hamas iddiası: 'Reddettiler...'

İsrail gizli servisi Mossad'tan Hamas iddiası: 'Reddettiler...'
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya Ankara’nın ‘reaksiyoner’ yaklaşımının sordurduğu soru: Türkiye İran’ın topuna mı giriyor?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya Ankara’nın ‘reaksiyoner’ yaklaşımının sordurduğu soru: Türkiye İran’ın topuna mı giriyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezita grevine jandarmadan çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında

Lezita grevine jandarmadan çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında
Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
AKP ve MHP’liler erteliyordu: Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje kabul edildi

AKP ve MHP’liler erteliyordu: Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje kabul edildi
16 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, ve Survivor All Star reyting sıralaması

16 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, ve Survivor All Star reyting sıralaması
AKP kulisinden flaş iddialar: Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?

AKP kulisinden flaş iddialar: Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları

Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları
Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'

Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?